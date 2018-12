TMW - Milan, contatti intensi per Fabregas. Per giugno c'è l'Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan continua a spingere forte per Cesc Fabregas, centrocampista in uscita dal Chelsea. La differenza c'è, perché i Blues continuano a chiedere un contributo - circa 5 milioni di sterline - per liberare anzitempo lo spagnolo, forte della possibilità che altri club si interessino. Intanto Fabregas ha rifiutato le proposte che arrivano dalla Cina, sperando di rimanere nel calcio che conta.

A GIUGNO C'È L'ATLETICO - Le parti continuano a trattare, soprattutto perché Fabregas chiede uno stipendio alto, mentre il Milan vorrebbe chiudere a 3,5 milioni di euro più bonus, anche corposi se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il problema è che per giugno c'è già l'Atletico Madrid, intenzionato a rinforzare la mediana con un regista, soprattutto se a parametro zero. Confermata la richiesta: contratto fino al 30 giugno del 2021, di 30 mesi.

PROBLEMA FFP - Il Financial Fair Play continua a incombere come una scure per il Milan, bloccando - almeno per ora - i possibili investimenti. Così i rossoneri sperano che il Chelsea sia disponibile a liberarlo a zero (per risparmiare 4,5 milioni di euro di ingaggio per sei mesi) evitando così l'esborso. Insomma, per Fabregas continua a esserci il problema della cifra, con il Milan prontissimo in caso si liberi a zero. Un po' meno in caso contrario, in attesa del FFP.