tmw Milan, contatti per Thauvin. A gennaio può firmare a parametro zero

Continuano i contatti tra Milan e l'entourage di Florian Thauvin, ala dell'Olympique Marsiglia che è in scadenza a giugno del 2021. Dopo il primo confronto fra l'agente Cyril Rool e i rossoneri, datato inizio ottobre, i contatti stanno andando avanti, dando risultati proficui. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Castillejo, soprattutto se dovesse arrivare una proposta dalla Spagna nelle prossime settimane.

A gennaio Thauvin può firmare a parametro zero per il prossimo giugno, ma non è da escludere ci possa essere una offerta per anticiparne l'arrivo con sei mesi di anticipo. Su Thauvin c'erano anche Roma e Atalanta negli ultimi mesi.