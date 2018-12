© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan continua nella ricerca di un centravanti per gennaio. Detto di Alexandre Pato, che continua a essere uno degli obiettivi sebbene tocchi trovare la quadratura con il Tianjin Quanjian, ci sono altri giocatori che stanno partecipando - loro insaputa - al casting per l'attacco. Uno di questi è Christian Kouamé, ex Cittadella e ora al Genoa, per cui ci sono stati contatti fra Preziosi e Leonardo.

35 MILIONI IN ESTATE - L'idea del Milan sarebbe quella, sfruttando gli ottimi rapporti fra i due club, di ottenere un prestito con diritto di riscatto. Invece, anche per una questione di bilancio, i genovesi vorrebbero cedere il calciatore a giugno, con una valutazione di 35 milioni di euro. Ovviamente una valutazione esagerata rispetto a quella che potrebbe essere quella attuale. Su Kouamé c'è anche la Roma.