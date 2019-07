TMW - Milan, contatto Maldini-Lucci: sul tavolo Suso, Calabria e Perin

Fonte: Marco Conterio

Continua il lavoro in casa Milan per mettere a disposizione di Marco Giampaolo una rosa il più possibile completa fin dall'inizio del ritiro stagionale. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è atteso in queste ore un nuovo contatto fra il dt rossonero Paolo Maldini e l'agente Alessandro Lucci.

Tris di operazioni - Sul tavolo sono molti i temi da affrontare. Dalle sirene spagnole per Suso, al rinnovo di Davide Calabria fino ad arrivare al possibile approdo al Diavolo di Mattia Perin qualora il club rossonero decidesse di cedere Gianluigi Donnarrumma corteggiato dal PSG.