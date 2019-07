TMW - Milan-Correa, domani l'incontro. Si parte da 38 più bonus

Fonte: Ha collaborato Antonio Vitiello

© foto di J.M.Colomo

Domani Andrea Berta sarà a Milano per trattare, con la dirigenza milanista, il trasferimento di Angel Correa, attaccante argentino che nelle ultime stagioni ha vestito per 120 volte - nella Liga - la maglia dell'Atletico Madrid. Il ds italiano non ha intenzione di fare sconti, come in generale non li vuole fare il club biancorosso: 50 milioni di euro.

SI PARTE DA 38 - Il Milan non offre, però, la cifra sull'unghia, bensì una parte fissa da 38-40 milioni, per arrivare molto vicini ai 50 richiesti con l'inserimento di bonus, alcuni legati ai risultati di squadra, altri a quelli del singolo. I soldi di Andre Silva - e forse pure quelli di Cutrone, anche se il Wolverhampton non fa impazzire come destinazione - finiranno lì, con Jorge Mendes che avrà mosso le pedine in maniera ideale.

ATTENZIONE JAMES - In questo domino entra anche il Napoli, seppur indirettamente. Perché l'Atletico prendere 50 milioni di euro e ne investirebbe qualcuno di meno per arrivare al colombiano Rodriguez, scippando gli azzurri che, in quel caso, punterebbero forte su Lozano e Icardi. Correa, ora riserva, darebbe quindi un nuovo titolare al Cholo Simeone, mentre il Milan avrebbe un attaccante 25enne più volte vicino all'esplosione, negli anni passati, ma mai realmente sbocciato.