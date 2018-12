Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Best Italian Player Under 21 Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del GoldenBoy: "Cosa si impara da certi campioni? Sicuramente avere ad esempio Higuain accanto ti aiuta tanto. Io lo guardo sempre in allenamento, cerco di imparare qualcosa e migliorarmi ogni giorno che passa. Ringrazio mister Gattuso e lo staff, cercherò di migliorare sempre di più".