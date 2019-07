Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone è appena atterrato all'aeroporto di Malpensa, dopo aver fatto scalo a Francoforte. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb il volo proveniente da Boston è arrivato con oltre mezz'ora di ritardo. L'attaccante rossonero, al suo arrivo a Milano, non ha rilasciato dichiarazioni. Il giocatore classe 1998 ha lasciato il ritiro negli Stati Uniti per poter chiudere il suo trasferimento con il Wolverhampton, per un totale di 18 milioni di euro che andranno alla società rossonera, con una parte della quota in bonus.