Patrick Cutrone non è contento del suo momento al Milan. Il centravanti è passato dall'essere quasi indispensabile, pur con la presenza di Gonzalo Higuain, all'essere relegato con costanza in panchina. Anche per questo suo padre era a vedere la sfida contro la Juventus dell'Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano. I Colchoneros sono una delle squadre interessate al cartellino del figlio, nell'eventualità che Diego Costa vada via.

IL PREZZO - Difficile dare una valutazione al centravanti del Milan, anche perché i rossoneri potrebbero scegliere di andare su un giocatore di esperienza e che possa essere un rimpiazzo utile per Piatek, alla Zalayeta dei tempi juventini. Se dovessero arrivare offerte da 30-35 milioni, quindi, il Milan non si metterebbe di traverso, potendo anche vantare una buona plusvalenza. Anche Borussia Dortmund e Tottenham hanno chiesto informazioni negli scorsi mesi.