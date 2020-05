tmw Milan, da domani iniziano allenamenti collettivi in piccoli gruppi

Cambia il programma di allenamento settimanale del Milan dopo il via libera del Governo sugli allenamenti collettivi. Il Milan avrebbe dovuto svolgere oggi una doppia seduta, ma dopo quella mattutina Stefano Pioli in accordo con il club ha deciso di annullare quella pomeridiana e riprendere domani con allenamenti collettivi in piccoli gruppi. La variazione sostanziale sta proprio qui, si passerà da allenamenti individuali a piccoli gruppi collettivi e verrà introdotto anche il lavoro con il pallone, mentre fino ad ora il Milan ha svolto solo esercizi aerobici e sulla forza. Tutto il gruppo squadra stamattina è stato a Milanello, tranne il centrocampista Franck Kessie, ancora a casa per rispettare la quarantena. Il Milan ha effettuato ieri la prima tranche di tamponi, e domani effettuerà la seconda parte per verificare eventuali giocatori positivi. Secondo il nuovo protocollo ogni 4 giorni verranno fatti gli esami contro il coronavirus.