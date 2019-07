TMW - Milan, Dani Olmo lontano. Contatti raffreddati senza Leonardo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha appena vinto l'Europeo Under 21 con la maglia della Spagna. Ci è riuscito in Italia, alla Dacia Arena e da protagonista con una rete siglata in finale contro la Germania, ma il futuro di Dani Olmo (21) non dovrebbe essere in Serie A. Il Milan ci ha pensato a lungo, prima della competizione disputata nelle scorse settimane nel nostro Paese, e ora sembra esserci il Manchester United in pole.

Milan defilato senza Leonardo. L'ex dirigente rossonero aveva mosso passi importanti nella trattativa guadagnando una posizione di rilievo nella corsa al ragazzo però, dal momento del divorzio col dirigente brasiliano, la società milanista non s'è più interessata in modo concreto per il centrocampista della Dinamo Zagabria. "Il Milan è un grande club, ora è il momento di lasciare la Croazia", ha detto Olmo in queste settimane ma la soluzione meneghina s'è raffreddata (e non poco) rispetto a un mese fa.

Altri club interessati. Per i red devils rappresenta più di una semplice idea, ma anche il Paris Saint-Germain vista l'enorme stima che Leonardo ha nei riguardi del classe '98. L'entourage ha ricevuto sei offerte e valuterà la migliore soluzione nel giro in questi giorni, per poi prendere una decisione. Il Milan, per tornare in corsa, dovrebbe rilanciare in maniera importante.