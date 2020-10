tmw Milan, Diego Laxalt è in uscita: incontro in corso con il suo agente

Ore decisive per il futuro di Diego Laxalt, uno dei suoi agenti è appena arrivato nella sede del Milan per fare il punto con la dirigenza rossonera. Il calciatore ex Genoa è in uscita e i sondaggi nelle ultime ore non sono mancati: dal Betis Siviglia allo Sporting Club di Lisbona passando per l'Olympiacos. Tutti club che, però, lo vorrebbero solo in prestito.