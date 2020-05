tmw Milan, domani allenamento mattutino: divisione in due gruppi, il primo alle 9.30

Il Milan tornerà in campo domani mattina alle ore 9.30. La squadra, come raccolto dalla nostra redazione, verrà divisa in due gruppi: il secondo scenderà in campo alle ore 11.30. Questa mattina hanno lavorato individualmente Romagnoli, Musacchio, Calhanoglu, Bonaventura, Biglia, Gabbia, Theo Hernandez, Duarte e Gianluigi Donnarumma.

Nel pomeriggio, invece, sono scesi in campo Paquetà, Rebic, Castillejo, Kjaer, Leao, Brescianini, Laxalt, Begovic, Antonio Donnarumma e Daniel Maldini.