tmw Milan, domani esami per Castillejo. Dubbio Ibra dal 1': la rifinitura sarà decisiva

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il deludente pari contro la SPAL di ieri sera e già proiettato alla sfida contro la Lazio del weekend: da valutare le condizioni di Theo Hernandez per una botta alla tibia subita contro gli estensi, mentre domani mattina ci sarà la risonanza a Castillejo. Lo spagnolo salta sicuramente la Lazio comunque, mentre per quanto riguarda la formazione Andrea Conti dovrebbe rilevare Calabria, Kjaer Gabbia e Saelemaekers sembra il favorito a giocare al posto dello spagnolo.

Capitolo Ibrahimovic - In campo o no contro la Lazio? Mister Pioli domani deciderà con lo stesso Ibra. Deve aumentare il minutaggio, con la Lazio potrebbe ancora non essere titolare, per puntare a essere in campo dal primo minuto con la Juve il 7 luglio: tuttavia con lo svedese non è mai possibile escludere sorpresa e la ripresa di domani sarà sicuramente decisiva.