TMW - Milan, Donnarumma e altri tre a parte: domani nuova verifica

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Milan-Udinese, i rossoneri sono tornati oggi in campo: giocatori che hanno saltato la sfida di Coppa Italia per problemi fisici oggi si sono allenati ancora a parte: si tratta in particolare di Gigio Donnarumma, Calhanoglu, Musacchio e Calabria. Domani nuova verifica delle condizioni in ottica domenica pomeriggio, quando a San Siro arriverà la formazione di Gotti.