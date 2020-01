Fonte: dai nostri inviati, Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola in casa Milan in vista della gara contro la SPAL di mercoledì in Coppa Italia. Nei minuti finali della sfida contro il Cagliari, Gianluigi Donnarumma ha infatti accusato un fastidio muscolare e la sua presenza tra 48 ore è praticamente da escludere. Da capire chi prenderà il suo posto tra il fratello Antonio e Asmir Begovic che non è comunque ancora ufficialmente un calciatore del Milan e che questa mattina non si è allenato.