Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In zona mista ai microfoni di TMW è intervenuto il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma dopo il ko contro la Sampdoria: “Sono molto dispiaciuto, mi dispiace tanto. La squadra mi è stata vicina nello spogliatoio, ma mi dispiace di aver condizionato la partita. Martedì c’è una gara importante e cercheremo di vincerla. L’errore fa parte del gioco, dispiace che abbia condizionato la partita, ma quando cerchi di giocare dal basso può capitare. Non sarà questo errore ad abbattermi. Dobbiamo restare tranquilli, siamo lì, vogliamo tornare in Champions e sono sicuro che ce la metteremo tutta”.