tmw Milan, Donnarumma torna titolare: domani il portiere in campo contro la Juve

Gianluigi Donnarumma è pronto a tornare a difendere i pali del suo Milan nella sfida di Coppa Italia alla Juventus di domani sera: il portiere italiano è assente da dieci giorni circa per il problema alla caviglia rimediato durante il match di sabato contro la Fiorentina, che costrinse Begovic all'esordio nel campionato italiano. Per il portiere rossonero rientro in campo previsto per domani, quando i rossoneri proveranno a conquistarsi l'accesso alla fine di Coppa Italia, sempre ammesso che la sfida venga effettivamente giocata.