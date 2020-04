tmw Milan, Dragowski primo nome per la porta. Raiola-Juventus, intrigo Donnarumma

Il Milan sta lavorando già da mesi al sostituto di Gianluigi Donnarumma. Nella scorsa estate il Bournemouth aveva messo nel mirino Bartomej Dragowski, offrendo otto milioni di euro, proposta rispedita al mittente dalla Fiorentina che credeva nel portiere polacco. Scommessa vinta dai viola che, nel frattempo, avevano rinnovato il contratto portandolo intorno al milione di euro (da 350 mila). Le ottime prestazioni però portano nuovi interessamenti da club di alto livello.

C'È IL MILAN - Così i rossoneri lo hanno messo in cima alla lista dei desideri. Anche più di Alex Meret e di Pierluigi Gollini: per motivi diversi entrambi sono troppo costosi, nonostante incontrassero i favori dei dirigenti. Invece Dragowski rappresenterebbe il giocatore perfetto: acquistabile per una cifra adeguata - tra i 15 e i 20 milioni di euro - e con un possibile quinquennale intorno agli 1,7-1,8 milioni di euro. I contatti vanno avanti da novembre e ogni variazione viene monitorata. Certo, al Milan bisognerà capire quale sarà il futuro, ma è anche vero che i cambi in dirigenza dopo l'avvento del Coronavirus potrebbero non avvenire.

NODO DONNARUMMA - In questo senso il portiere rischia di diventare un caso Icardi. Piace al Real Madrid, al Chelsea e ad altri club. Però è difficile pensare che un club offra 50 milioni di euro (che sarebbe il limite basso accettabile per il Milan, in questa fase) e sui portieri il rischio che il domino non parta c'è sempre. Dunque dietro c'è la Juventus: nell'estate del 2021 Donnarumma andrà in scadenza di contratto, gli ottimi rapporti con Raiola potrebbero fare leva per abbassare il più possibile. Oppure aspettare un altro anno e, gattopardescamente, lasciare il Milan in difficoltà.