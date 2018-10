TMW - Milan, due strade per Suso. O rinnovo o Atletico-Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Suso è uno dei pezzi pregiati per il mercato del Milan, in uscita. L'attaccante spagnolo, in gol ieri contro la Sampdoria, vorrebbe vedere perfezionato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2023. La clausola di 38 milioni di euro rimane attiva, con Atletico Madrid e Chelsea che hanno già mosso i primi passi per, eventualmente, riuscire a strapparlo al Milan. Così bisogna ragionare su due tavoli: il primo è quello del ritocco - e prolungamento - contrattuale il secondo invece è l'adeguamento, verso l'alto, dell'eventuale cifra per rescindere unilateralmente.