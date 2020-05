tmw Milan, Dumfries è sempre nel mirino. Calabria piace a Bologna e Siviglia

vedi letture

Denzel Dumfries continua a essere un giocatore nel mirino del Milan. Al di là delle ruggini con Mino Raiola - che però vengono quasi sempre messe da parte quando c'è da chiudere un affare, come nel caso Ibrahimovic - i rossoneri vogliono il terzino del PSV Eindhoven, magari riuscendo a inserire Ricardo Rodriguez come contropartita (sebbene la prima proposta sia andata a vuoto). È poi evidente che a destra ci saranno troppi esterni difensivi: e se Conti non vuole lasciare Milano, in virtù di un contratto sostanzioso e che scadrà fra due anni, potrebbe presto farlo Davide Calabria, inviso a una parte di tifoseria e sempre più verso la porta. Si vedrà, ma sul giocatore ci sono interessamenti di Siviglia e Bologna, alla ricerca di un esterno destro.