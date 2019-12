TMW - Milan e Barça al Legends of Style: c'è anche Boban

Fonte: dal nostro inviato, Pietro Mazzara

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è arrivato all’evento Legends of Style al Maio Restaurant di Milano. Presenti anche Albertini, Massaro, Eranio, Coco, Antonini e Zaccardo per il club rossonero, mentre per il Barcellona ci dovrebbero essere il cugino di Villanova, Nadal e Ferrer. Di seguito le foto di TMW: