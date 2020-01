Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asmir Begovic ha appena iniziato le visite mediche col Milan. Il portiere classe '87, in arrivo in prestito dal Bournemouth per sostituire Pepe Reina, sta così per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura in Serie A. Guarda la prima foto dell'estremo difensore a Milano, scattata dall'inviato di TMW: