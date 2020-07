tmw Milan-Emerson Royal, che intreccio tra Barça e Betis. Ma Paquetá può essere la soluzione

Il Milan pensa a Emerson Royal. Dopo aver definito la questione allenatore escludendo l'arrivo di Rangnick, i rossoneri hanno infatti iniziato ufficialmente a pianificare la rosa del 2020-2021. E il profilo del laterale brasiliano non è certo una novità sulle scrivanie della dirigenza, proprio come anticipatovi già a inizio luglio su queste colonne .

Non è stato affatto casuale, in tal senso, il summit con gli agenti italiani del calciatore (attualmente in prestito al Betis dal Barcellona) andato in scena nella giornata di ieri a Casa Milan. Un incontro per capire la fattibilità di un'operazione che il 'Diavolo' sta analizzando con particolare interesse. Resta però uno scoglio di partenza già molto importante, ossia la valutazione da ben 30 milioni di euro del classe '99, complice il fatto che al Betis spettano 6 milioni di indennizzo in caso di ritorno di Emerson a Barcellona più il 50% sulla sua futura rivendita. La soluzione? Allargare il discorso ai biancoverdi e provare a inserire una contropartita tecnica che possa far felice anche la terza parte in causa.

Sono ore di studio, di prime riflessioni, tra Barcellona, Milano e Siviglia, con un elemento che - secondo quanto appreso da TMW - stuzzica a sua volta le fantasie degli andalusi: Lucas Paquetá. Il fantasista ex Flamengo, dal canto suo, non è riuscito a imporsi con la maglia del Milan, vuole andare a giocare per diventare protagonista anche nel calcio europeo e il Betis cerca un rinforzo proprio sulla trequarti. Per questo motivo, nella chiacchierata di ieri, si è fatto pure il nome del classe '97. Che potrebbe, ancora soltanto fantacalcisticamente, andare in prestito al Betis a rivalutarsi in cambio del favore di liberare subito Emerson in direzione Milan, alleggerire le spese del Barça (minore indennizzo) e, di conseguenza, anche quelle dei rossoneri con uno sconto sui 30 milioni inizialmente richiesti dai culé.

Ad oggi niente più che una semplice (ed elaborata) idea di mercato, ma allo stesso tempo una possibile soluzione che fonti vicine ad Emerson invitano a seguire con massima attenzione.