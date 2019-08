Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino, Marsiglia e Atalanta sono le squadre interessate a Diego Laxalt, esterno uruguaiano che lascerà il Milan entro il termine del mercato estivo: in questo momento francesi e granata si sono inseriti in un'operazione che sembrava ben avviata in direzione orobica solo qualche giorno fa, salvo poi interrompersi su qualche condizione economica che non ha soddisfatto il giocatore. Probabile che una scelta arrivi già entro domani, stando a quanto da noi raccolto nelle ultime ore.