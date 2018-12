TMW - Milan, finiti i jolly. Oppure dopo Gattuso c'è Wenger, ma con garanzie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso ha finito i jolly, così come il Milan. La nuova proprietà non ammetterà di perdere punti fra Frosinone e SPAL, prima della fine dell'anno, altrimenti il tecnico non sarà più sulla panchina rossonera dopo la sosta. Possibile anche che, in caso di mancata vittoria nel giorno di Santo Stefano, per il 29 ci sia l'allenatore della Primavera, Lupi.

WENGER AL 70% - Su Gattuso si allunga, comunque, l'ombra dell'alsaziano. Gazidis ci ha già parlato, in linea di massima c'è l'assenso ma a patto che il contratto sia abbastanza lungo e che ci possano essere dei rinforzi sin da gennaio, con Fabregas come primo nome. La possibilità si attesta ora al 70% per un matrimonio - d'altro canto ha rifiutato il Fulham proprio per il Milan, qualche settimana fa - a gennaio, in caso di esonero di Gattuso. Per il restante 30 si parla di un traghettatore (Donadoni?) ma attualmente è un sentiero secondario.