TMW - Milan, frenata con Spalletti. Tornano in auge Pioli e Garcia

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Giacomo Morini

Luciano Spalletti ha già detto sì al Milan, ma le difficoltà a livello economico che ci sono con l’Inter non sembrano superabili: la richiesta di Spalletti, che vorrebbe vedersi accreditato uno dei due anni che gli rimangono con l’Inter, non trova aperture da parte della dirigenza nerazzurra, che vorrebbe accontentare l'ex allenatore ma non è disponibile a garantire l'equivalente di un anno di stipendio. Lla situazione di stallo si è acuita in queste ultime ore, con la giornata di domani che dovrebbe risultare decisiva per capire se Spalletti sarà o meno il prossimo allenatore del Milan. Sono due le opzioni che Maldini, Boban e Massara tengono vive: quelle che portano a Stefano Pioli e Rudi Garcia.