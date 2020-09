tmw Milan, frenata per il ritorno di Bakayoko: affare in stand-by, si valutano le alternative

Frenata nelle trattative per il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare è in questo momento in una fase di vero e proprio stallo, dovuto alla cifra per il riscatto. Il Chelsea, infatti, chiede 30 milioni di euro e a queste cifre il Diavolo non è pronto a chiudere. E continua a valutare: le alternative restano quelle note, Boubakary Soumaré del Lille e Florentino Luis del Benfica.