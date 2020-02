vedi letture

tmw Milan, Gabbia: "Devo mantenere i piedi per terra. Penso già alla partita di sabato"

Matteo Gabbia, difensore all'esordio col Milan nella vittoria contro il Torino, ha parlato così in zona mista: "Sono molto contento per me e per la squadra. E' stata una serata importantissima. Dobbiamo continuare su questa strada. Da doimani lavorerò al 100% come sempre, per farmi trovare pronto. Poi vediamo".

L'esordio di stasera è il culmine di un percorso tutto a tinte rossonere?

"Io ho sempre visto San Siro come un sogno che stasera si è realizzato. Sono contento. In tutti i giorni di allenamento mi alleno per farmi trovare pronto, ringrazio i compagni della Lucchese che mi hanno aiutato a crescere l'anno passato e quelli di oggi che mi aiutano giorno dopo giorno".

Cosa le ha detto Pioli prima di entrare in campo?

"Mi ha rispiegato i concetti della difesa e mi ha detto di stare tranquillo. Lo ringrazio perché mi aiuta sempre e con me è sempre buono".

Quanto le è servito il lavoro col settore giovanile milanista?

"Tutto quello che ho fatto nel settore giovanile mi ha aiutato perché ci sono persone competenti che ti portano a questi risultati. Devo stare calmo e mantenere i piedi per terra continuando ad allenarmi come se non fosse accaduto nulla, pensando a sabato che è la cosa più importante".