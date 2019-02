Fonte: Dario Marchetti

A margine della presentazione del Milan Club Parlamento, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha parlato così del Milan 2018-2019, che sta competendo per tornare in Champions League: "E' un Milan che mi piace molto, che si è rafforzato molto a gennaio con Piatek e Paquetà e che può lottare fino alla fine per la Champions. Il polacco mi ricorda Sheva, l'ho pensato subito appena l'ho visto. Il mio sogno è che Piatek e Paquetà possano diventare i nuovi Sheva e Kakà".

Su Zaniolo: "Credo stia nascendo una nuova stella. Mi sembra straordinario, ma i giovani non devono essere montati troppo. Chi mi ricordo? Difficile perchè l'ho seguito poco, forse Tardelli ma non sono sicuro".

Sul Milan di Gattuso: "Sono cambiati gli interpreti, ma ha sempre giocato con il 4-3-3. Piatek e Paquetà hanno alzato il livello tecnico della squadra rossonera".