Fonte: dagli inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Breve intervento del CEO del Milan, Ivan Gazidis, alla presentazione del libro “Sempre Milan” sui 120 anni del club rossonero: “È un piacere essere qui. Il Milan è stato importantissimo nella storia del calcio e lavoriamo tutti i giorni per riportarlo in alto”, è la frase riprese dal nostro inviato in Duomo.