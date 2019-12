Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della rotatoria Kilpin davanti a Casa Milan: “Grazie a tutti voi per essere qui. Oggi è un giorno un po’ inglese, per il clima ma anche per quello che stiamo per celebrare. 120 anni fa, Herbert Kilpin ha fondato questo grande club in una delle stanze dell’hotel dove ieri sera abbiamo avuto un evento incredibile. Oggi, il Milan, ha un grande record di vittorie e di campioni, inclusi tre fuoriclasse che abbiamo qui oggi come Boban, Maldini e Massaro. Sono molto orgoglioso di aver ospitati i discendenti della famiglia Kilpin che sono qui oggi. Questo progetto che sveliamo oggi, ovvero l’intitolazione della rotonda al fondatore del Milan, è un progetto bellissimo che è stato supportato da molte persone. Sappiamo cosa rappresenta l’eredità di questo club per la città di Milano, sia a livello sportivo sia culturale, e vogliamo continuare a costruire la dinastia rossonera ancora per altri 100 anni. Lavoriamo duro per farlo”