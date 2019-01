Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà martedì, con tutta probabilità, il giorno decisivo per Krzysztof Piątek: secondo quanto raccolto da TMW, Milan e Genoa, concluso l'incontro di oggi, si rivedranno infatti a inizio della prossima settimana per chiudere la trattativa. L'incontro di oggi non ha portato alla fumata bianca: si lavora ancora per trovare la formula giusta del trasferimento: il Genoa vuole trasferimento a titolo definitivo con obbligo di riscatto. Il Milan, anche per le note vicende relative al fair play finanziario, ha qualche problema con questo tipo di operazioni e offre il prestito con diritto di riscatto. Martedì, appunto, può essere la giornata decisiva.