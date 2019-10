TMW - Milan, Giampaolo è in bilico: entro martedì la decisione definitiva

Fonte: dal nostro inviato, Pietro Mazzara

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria ottenuta ieri sera a Marassi contro il Genoa potrebbe non bastare a Marco Giampaolo per conservare la sua panchina al Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la situazione è infatti molto tesa. Non dovrebbe arrivare oggi la decisione sull'eventuale esonero ma da ieri sera Maldini, Boban e Massara ne stanno discutendo. Entro domani o al massimo martedì, si saprà se i rossoneri andranno avanti con Giampaolo o meno.