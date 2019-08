TMW - Milan, Giampaolo: "Leao è istintivo, Paquetà va disciplinato"

Il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW al termine della sfida vinta contro il Feronikeli: “Siamo passati da avversari forti a un avversario decisamente più debole. L’importante è migliorarsi, è stata una sgambata di 45’ a testa per i giocatori, con ritmi di gioco decisamente più bassi rispetto alle ultime partite. Però anche in questo tipo di gare c’è sempre qualche indicazione, capiterà anche in campionato di trovare squadre che ci aspettano, che hanno grande intensità in fase difensiva e servono dunque idee per poterli scardinare. Sicuramente in questi casi servono idee e approcci diversi”.

Sul trequartista: “Il trequartista dal mio punto di vista deve essere un giocatore di qualità e quella fa parte del patrimonio del calciatore. Io posso dare delle linee guida, poi tutto dipende dalle qualità del calciatore. Paquetà? A mio avviso è una mezzala che dobbiamo disciplinare, è molto istintivo e va disciplinato. Bonaventura è un giocatore di valore, ha bisogno di riacquistare consapevolezza fisica perché sono tanti mesi che è fuori e che non gioca. Servirà la pazienza per lavorare e ritrovare il feeling con il proprio corpo”.

Su Leao: “Anche lui devo capire ancora, mi pare un giocatore istintivo, ma in alcuni momenti bisogna essere ordinati. È molto giovane, bisogna lavorarci. Devo capire quale può essere per lui la migliore posizione in campo”.