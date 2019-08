Sono arrivati da pochi minuti gli agenti di Diego Laxalt nella sede del Milan. Sul tavolo della discussione, il passaggio dell'esterno classe '93 al Torino. L'accordo sull'ingaggio tra il giocatore e la società granata è già stato trovato, adesso resta da mettere nero su bianco la formula del trasferimento tra i due club. Laxalt si trasferirà in prestito oneroso (1 milione), con la cifra del diritto di riscatto che verrà definito in questo incontro.

Queste le immagini di TMW con gli agenti del giocatore a Casa Milan:



📢 #Milan, l'arrivo in sede degli agenti di #Laxalt per trovare l'intesa sul passaggio al #Torino in prestito con diritto di riscatto.

📽 @AntoVitiello pic.twitter.com/PSTRMGRLGN

— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 28, 2019