TMW - Milan, Hernandez arrivato in sede: a breve la firma

Concluse le visite alla Madonnina e superato il test di idoneità sportiva, Theo Hernandez è arrivato ora a Casa Milan in compagnia dell'agente Manuel Garcia Quillon: per il difensore francese, per cui i rossoneri hanno chiuso col Real Madrid, è dunque sempre più vicina l'ufficialità. Attesa la firma sul contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi cinque anni.