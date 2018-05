TMW - Milan, i tifosi del settore ospiti rifiutano la maglia di Donnarumma

Fonte: dall'inviato a Bergamo, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe essere clima di festa in casa Milan, dato che i rossoneri hanno raggiunto la matematica certezza dell'Europa League, ma a quanto pare non lo è nel rapporto che lega la tifoseria rossonera e Gianluigi Donnarumma. Il giovanissimo portiere del Milan infatti è andato sotto la curva del settore ospiti rossonero all'Atleti Azzurri d'Italia per lanciare la sua maglia ai tifosi, dai quali però in risposta sono arrivate soltanto picche. E Donnarumma la maglia alla fine se l'è dovuta tenere. Non di certo un bel segnale.