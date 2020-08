tmw Milan-Ibra, non è arrivata la risposta dopo l'ultima offerta. Domani non sarà a Milanello

Dopo l'ultima proposta per il rinnovo contrattuale da parte del Milan non è ancora arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic: di conseguenza domani lo svedese non sarà a Milanello per il primo allenamento della squadra. La società però continua a essere fiduciosa per un accordo con il giocatore e ha ribadito che non esiste una deadline per trovare l'accordo.