tmw Milan, Ibra non sarà presente al raduno: il rinnovo non è ancora chiuso, ma niente deadline

Domani Zlatan Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Come raccolto da TMW, serve infatti ancora un po' di tempo per trovare l'intesa sul rinnovo tra lo svedese e il Milan. La trattativa non è ancora chiusa, i rossoneri sperano che Zlatan scenda dalla richiesta di 7 milioni netti a stagione, ma non esiste una deadline.