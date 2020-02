Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un sensibile miglioramento accompagna le condizioni di Zlatan Ibrahimovic a Milanello: lo svedese questa mattina ha lavorato in modo personalizzato sul campo, ma cresce l'ottimismo circa la sua presenza in campo nel Derby della Madonnina di domenica sera. Lo svedese non forzerà per non aggravare il suo malanno, che gli ha impedito di partecipare alla sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Recupero pieno invece per Andrea Conti e Simon Kjaer, i quali oggi si sono allenati in gruppo.