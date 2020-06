tmw Milan, Ibrahimovic regolarmente in gruppo: domani rientrerà fra i convocati di Pioli

Ultime da Milanello, con Ibrahimovic ormai prossimo al rientro. Lo svedese, infatti, ha svolto tutta la rifinitura in gruppo e sarà convocato per la gara contro la SPAL. Nelle prove tattiche, solito Milan (4-2-3-1) con un paio di cambi: provati Calabria per Conti e Paquetà per Bonaventura. Il tecnico rossonero potrebbe concedere anche una chance a Saelemaekers.