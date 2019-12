Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

Ore di lavoro intenso a Casa Milan per ultimi dettagli del contratto di Zlatan Ibrahimovic, primo rinforzo invernale per il mercato dei rossoneri: il comunicato del suo arrivo potrebbe arrivare tra oggi e domani, poi successivamente le visite mediche. Lo svedese, come detto, dovrebbe essere in tribuna per la sfida alla Sampdoria e poi scendere in campo per la sfida alla SPAL di Coppa Italia.