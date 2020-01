Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan per sostituire il partente Pepe Reina, che ieri sera ha avuto l'ok per il trasferimento all'Aston Villa, potrebbe pescare il sostituto dalla Premier League. Secondo quanto raccolto da TMW - infatti - sono tre i nomi sotto osservazione. La dirigenza potrebbe scegliere uno tra Joe Hart, 32enne del Burnley ed ex Torino, Asmir Begovic del Bournemouth (attualmente in prestito al Qarabag), anche lui 32enne, oppure Lukasz Fabianski (34) del West Ham.