TMW - Milan, in arrivo in Italia l'agente di Lovren. Tante operazioni in ponte

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i colpi Leao e Duarte, entrambi in via di definizione, il Milan potrebbe presto riattivare i contatti per Dejan Lovren, difensore di proprietà del Liverpool. Secondo le ultime raccolte da TMW infatti nelle prossime ore è previsto l'arrivo in Italia di Bjorn Bezemer della Arena11Sport (agenzia rappresentata in Italia dalla Football Factory), agente fra gli altri del difensore croato, che potrebbe incontrarsi proprio con i dirigenti rossoneri. Oltre al Milan per l'agente possibile summit anche con l'Atalanta per portare avanti i discorsi per Kaan Ayhan, difensore di proprietà del Fortuna Dusseldorf. Anche se per entrambi i giocatori non sono da escludere sorprese, nello specifico l'inserimento di altri club.

Possibili faccia a faccia anche con Torino e Samp - Entrambe le società infatti sono interessate a François Kamano, esterno mancino di proprietà del Bordeaux. E l'arrivo in Italia dell'agente potrebbe dare un'accelerata alle varie operazioni in ponte, fra cui anche quella per il classe '96.