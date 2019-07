Martin Guastadisegno, agente argentino, è arrivato pochi istanti fa nella sede del Milan in Via Aldo Rossi. Il procuratore, senza rilasciare dichiarazioni, è entrato a Casa Milan. Guastadisegno, tra gli altri, cura gli interessi di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina che potrebbe lasciare però i gigliati in estate.