Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan sta per accogliere un nuovo calciatore nella sua rosa. Come risulta a TuttoMercatoWeb.com, infatti, dopo le visite mediche svolte questa mattina alla Madonnina, è adesso arrivato in sede il portiere 17enne Andreas Jungdal. L'estremo difensore danese, accompagnato dal procuratore Luca Ariatti, ora firmerà un contratto con la società rossonera.