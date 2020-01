Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Luca Ariatti, agente di Bellodi, è arrivato in sede al Milan per discutere passaggio al Cagliari dopo incontro di ieri con Carli. I sardi sono interessati al giocatore soprattutto in ottica estiva, mentre per l'immediato l'ultimo tentativo è stato fatto per Gagliolo del Parma.