Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel pomeriggio il Milan ha incontro Mino Raiola, verificando così la possibilità di arrivare a Zlatan Ibrahimovic per l'attacco di Stefano Pioli, particolarmente anemico in questo inizio di campionato. Stando a quanto da noi raccolto comunque il club rossonero non ha solo lo svedese in mente: Maldini, Massara e Boban stanno valutando diversi nomi per l'attacco. Per Ibrahimovic si tratta solo di un primo contatto esplorativo, non c'è ancora una vera e propria trattativa: nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti.

NON SOLO IBRA - Sul piatto però anche altri argomenti: Giacomo Bonaventura, tornato a disposizione dei rossoneri da qualche settimana, attende novità circa il proprio contratto, in scadenza a giugno 2020. Stando a quanto da noi raccolto invece non è stato toccato l'argomento Donnarumma: "Gigio" ha un contratto fino al 2021, e già da qualche settimana sono iniziate le speculazioni circa il futuro del portiere della Nazionale italiana.