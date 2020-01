Fonte: Antonio Vitiello

Incontro a casa Milan tra la dirigenza rossonera e Augustin Jimenez, procuratore di De Paul, Matías Zaracho e Angel Correa. Dopo averne discusso a lungo in estate proprio con la dirigenza rossonera, il futuro dell'argentino non sembra comunque lontano da Madrid, mentre l'agente sta cercando una sistemazione europea per l'argentino Zaracho, ottimo protagonista con la maglia del Racing. Peraltro Maldini e Boban hanno già chiarito diverse volte che senza uscite il mercato in entrata non si muoverà ulteriormente.