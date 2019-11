TMW - Milan, incontro in sede con Ricardo Rodriguez: si parla del futuro

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' in corso in questi minuti un incontro a Casa Milan tra la la dirigenza rossonera e l'agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico. Al centro della discussione c'è il futuro del terzino svizzero che a gennaio potrebbe partire. Il classe '92 ha disputato solo quattro gare in campionato dopo il rientro di Theo Hernandez. Guarda le immagini di TuttoMercatoWeb.com: